В Нью-Йорке установили статую аргентинского скульптора Лучиано Гарбати. Монумент сделан по мотивам древнегреческого мифа, переосмысленного в духе феминизма: чудовище горгона Медуза держит в руке отрубленную голову героя Персея.

О появлении новой достопримечательности пишет нью-йоркское онлайн-издание GazettCo.

В греческом мифе Медуза была одной из трех сестер горгон, чей взгляд обращал человека в камень. Она родилась красивой, но после изнасилования морским богом Посейдоном в храме Афины последняя за осквернение святилища превратила ее волосы в змей, а лицо сделала невыразимо ужасным. Герой Персей убил Медузу, поднявшись в воздух на крылатых сандалиях.

В мировом искусстве очень часто изображают Персея с головой мертвой горгоны. Однако Гарбати создал скульптуру "Медуза с головой Персея", которая символизирует новый подход к роли женщины в истории.

Интересно, что она была установлена в парке Коллект-понд, рядом с которым находятся суд по семейным делам, верховный суд и уголовный суд округа Нью-Йорк. В уголовном суде слушалось дело обвиняемого в изнасилованиях голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

"Новая скульптура в Нью-Йорке пытается переосмыслить греческий миф в эпоху #MeToo, ее автор передает власть женщинам. Убийство Персеем горгоны не устраивает современных феминисток. А новая версия соответствует их представлениям о мире", - пишет американская пресса.

Скульптор Гарбати - аргентинец с итальянскими корнями, проживающий в Буэнос-Айресе. Свою статую он создал еще в 2008 году. В 2018 году он опубликовал фотографию работы в социальных сетях. Там ее заметил фотограф из Нью-Йорка Бек Андерсен. Последний основал художественный коллектив MWTH ("Медуза с головой"), поставивший цель переосмысливать классические сюжеты и их роль в современной культуре. Он и выставил новую скульптуру рядом со зданием суда.

Статуя пробудет в парке до 30 апреля 2021 года. Дальнейшая ее судьба пока неизвестна.



Ранее "Страна" рассказывала, как в Нью-Йорке на Манхэттене американский художник Энтони Скиоли установил статую полуобнаженной Хиллари Клинтон.

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