В среду, 14 октября, власти Каталонии решили ужесточить ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Уже с завтрашнего дня в регионе закроют бары и рестораны. Предварительно, такие ограничения ввели на 15 дней.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Кроме того, в торговых центрах и спортивных залах обязаны сократить количество работающего персонала и посетителей. А в университетах Каталонии временно прекратились очные занятия и спортивные мероприятия.

Как сообщается, за минувшие сутки в Каталонии выявили 1,2 тысяч новых случаев коронавируса, 111 человек госпитализированы, еще 14 человек скончались.

Ранее мы писали, что Британия вводит новый карантин с тремя уровнями жесткости ограничений. В частности, в стране введут комендантский час с 22:00, запретят собираться в группы более шести человек.

Также ужесточили карантин и в Чехии. Там закрылись все школы из-за коронавируса.

Неделю назад власти Берлина решили ввести новые ограничения для работы бизнеса в ночное время, а также ряд других запретов, чтобы справиться с распространением коронавируса. А в Брюсселе закрыли все бары и пабы.