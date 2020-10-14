Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять санкции не с двух украинских предприятий, а с трех. Путин разрешил допустить на российской рынок украинские компании "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" в среду, 14 октября.

Мишустин сказал, что это украинские промышленники просили о возможности открытия доступа на российский рынок.

Этот вопрос премьер-министр РФ, по поручению Путина, на прошлой неделе обсуждал с сопредседателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком. По словам Мишустина, речь идёт о предприятиях, которые были ориентированы на экспорт в Россию и в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры после введения Украиной санкций против РФ.

"Мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции компаниям "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината", - сказал Мишустин. При этом, добавил он, "интересы российских производителей будут соблюдены в полной мере".

В свою очередь Путин предложение премьера поддержал.

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