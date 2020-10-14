Точные формулировки четырех из пяти анонсированных вопроса Владимира Зеленского, которые украинцам хотят задать во время выборов, еще не сформулированы. Об этом "Стране" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Однако уже становится понятно, о каких темах пойдет речь.

"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", - сообщил "Стране" Подоляк.

Напомним, что сегодня Зеленский озвучил первый из пяти вопросов всеукраинского опроса 25 октября. Он касался пожизненного срока заключения для коррупционеров.

Ранее "Страна" писала о том, что в Офисе президента подтвердили, что 25 октября украинцев могут спросить о легализации марихуаны.

Также мы разбирались, что зачем Зеленскому понадобилось проводить опрос в день выборов.