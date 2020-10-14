В среду, 14 октября, в День защитника Украины и День УПА в Киеве националисты провели Марш УПА. В самом его конце представители "Правого сектора", "Нацкорпуса" и "Свободы" около здания Офиса президента поставили антисемитский плакат против главы государства Владимира Зеленского.

Так, на плакате участники марша написали: "Украинцы! Празднуем вместе годовщину оккупации и ограбления Украины Днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского".

Напомним, в Киеве проходит традиционный марш правых сил по случаю Дня защитника Украины. Участники марша пренебрегают ношением масок, несмотря на эпидемию коронавируса в стране. Также практически не соблюдается социальная дистанция.

Во время марша националисты сегодня выдвинули свои требования украинским властям.