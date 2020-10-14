Против Сергея Кириенко могут ввести санкции. Фото: Кремль

Санкции Евросоюза по делу об отравлении Алексея Навального могут коснуться первого заместителя главы администрации Кремля Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, полпреда президента в Сибирском округе Сергея Меняйло, начальник управления внутренней политики Кремля Андрея Ярина и двух заместителей министра обороны. Об этом пишет The New York Times.

Полный список по версии издания выглядит так:

  • директор ФСБ Александр Бортников;
  • 1-й замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко;
  • глава управления Кремля по внутренней политике Андрей  Ярин;
  • полпред президента в Сибири  Сергей Меняйло;
  • замминистра обороны Алексей Криворучко;
  • замминистра обороны Павел Попов.

А по информации агентства DPA, ограничительные меры будут введены также в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Напомним, накануне появилась информация о согласовании в ЕС санкций по делу об отравлении оппозиционера Навального. Уточнялось, что ограничительные меры будут введены против шестерых физлиц и одного предприятия.

Также мы сообщали, что Россия зеркально ответит на санкции ЕС по Навальному .

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