The New York Times назвали российских политиков, которых коснутся санкции по делу Навального
Санкции Евросоюза по делу об отравлении Алексея Навального могут коснуться первого заместителя главы администрации Кремля Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, полпреда президента в Сибирском округе Сергея Меняйло, начальник управления внутренней политики Кремля Андрея Ярина и двух заместителей министра обороны. Об этом пишет The New York Times.
Полный список по версии издания выглядит так:
- директор ФСБ Александр Бортников;
- 1-й замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко;
- глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин;
- полпред президента в Сибири Сергей Меняйло;
- замминистра обороны Алексей Криворучко;
- замминистра обороны Павел Попов.
А по информации агентства DPA, ограничительные меры будут введены также в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
Напомним, накануне появилась информация о согласовании в ЕС санкций по делу об отравлении оппозиционера Навального. Уточнялось, что ограничительные меры будут введены против шестерых физлиц и одного предприятия.
Также мы сообщали, что Россия зеркально ответит на санкции ЕС по Навальному .