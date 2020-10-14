Санкции Евросоюза по делу об отравлении Алексея Навального могут коснуться первого заместителя главы администрации Кремля Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, полпреда президента в Сибирском округе Сергея Меняйло, начальник управления внутренней политики Кремля Андрея Ярина и двух заместителей министра обороны. Об этом пишет The New York Times.

Полный список по версии издания выглядит так:

директор ФСБ Александр Бортников;

1-й замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко;

глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин;

полпред президента в Сибири Сергей Меняйло;

замминистра обороны Алексей Криворучко;

замминистра обороны Павел Попов.

А по информации агентства DPA, ограничительные меры будут введены также в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Напомним, накануне появилась информация о согласовании в ЕС санкций по делу об отравлении оппозиционера Навального. Уточнялось, что ограничительные меры будут введены против шестерых физлиц и одного предприятия.

Также мы сообщали, что Россия зеркально ответит на санкции ЕС по Навальному .