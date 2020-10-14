Сегодня, 14 октября, президент Владимир Зеленский озвучил первый из пяти вопросов всеукраинского опроса, который пройдет в день местных выборов - 25 октября.

Он будет звучать так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"

На сайте Офиса президента позже опубликовали текст, в котором дают понять, что ждут от украинцев положительного ответа - поскольку ответственность за коррупцию надо ужесточать. Что, конечно, добавило элементов фарса в саму идею опроса, "правильный" ответ на который властям уже заранее известен.

Впрочем, и без подсказки Банковой большинство украинцев наверняка ответят положительно.

Формулировки остальных вопросов пока неизвестны.

В комментарии "Стране" главы Офиса президента Михаил Подоляк, что они будут касаться медицины, школы и парламента.

При этом уже первый вопрос от Зе вызвал бурную реакцию в Сети.

"Какая разница, если коррупционеров и так не сажают?"

Телеграм-канал "Политика Страны" разъясняет, почему на Банковой первый вопрос задали о коррупционерах и в такой формулировке.

"Поводу первого вопроса, который предложил Зеленский.

1. Цель чисто политтехнологическая - выступить с инициативой, которую поддержит почти 100% населения в надежде, что это добавит голосов "слугам народа".

2. Смысл циничный - сам президент в интервью ВВС признаётся, что нет посадок. Так какая разница нет посадок на какой срок - на пожизненный или на 10 лет. То есть проблема явно не в сроке, а проблема в том, что вообще коррупционеров никто не садит - ни пожизненно, ни хотя бы на 5 лет. И ответственность за это несёт и президент и вся его команда силовиков включая главу НАБУ Сытника, которого у президента уволить уже почти год как духу не хватает.

Поэтому вынесения вопроса о пожизненном за коррупцию - это не про борьбу с коррупцией. Это только лишь про пиар".

Автор блога "Ясно понятно" Олеся Медведева тоже пишет о том, что нужно меньше обсуждать борьбу коррпуцией, а пора наконец начать сажать коррупционеров в тюрьму.

"Аж смешно комментировать этот первый вопрос от Зеленского про пожизненное за коррупцию.

Во-первых, это юридически невозможно в нашей стране, что даёт понять, что вопросы писали какие-то обкуренные пиарщики, а не юристы.

Во-вторых, вы б### хоть кого-то посадите! Более 20 дел против мародера и барыги Порошенко, который вместо камеры с ржавыми прутьями отлеживается в частных клиниках, делает себе подтяжки и детокс процедуры. Грановский? Кононенко? Свинарчук? Гонтарева? И ещё пару десятков персон, которые не понесли ответственность за свою коррупцию в особо крупных масштабах.

В-третьих, рейтинг уже ничто не спасёт. Слишком большая была квота доверия, слишком много неоправданных надежд".

Также Олеся опубликовала видеоблог на эту тему.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова считает, что через полтора года после вступления в должность Зеленский решил поинтересоваться, выполнять ли ему свою программу в части посадок коррупционеров:

"Послушала первый вопрос президента на 25 октября.

Растет наш правитель. Решил через полтора года поинтересоваться - нужно ли ему выполнять программу в части "придет весна..."

Прямым текстом и на голубом глазу спрашивает: а следует ли вводить пожизненное за коррупцию? Интересно, а мнение коррупционеров учитываться будет? Или у них тоже решили поинтересоваться?".

"Мерзкая манипуляция"

Юрист Елена Лешенко считает, что вынесение подобного вопроса на референдум - это цинично:

"После того, как прошло уже полтора года, а Порошенко и ко - главные коррупционеры и мародёры в стране до сих пор на свободе, да ещё и в политике, вопрос, вынесенный на 25 октября, о необходимости ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах, звучит очень прекрасно и как-то по особенному цинично.

И снова вот это: "приходи и решай!"

Мы уже прошлый раз всё решили. Плохо дошло?".

Журналист Денис Иванеско считает вопрос бессмысленным - ведь ни одного большого коррупционера пока так и не посадили:

"Когда ты не посадил ни 1 большого коррупционера, то какая разница какое им наказание в УК - пожизненно, 10 лет или конфискация? Они все равно гуляют"

Судья Денис Невядомский предложил Зе пойти дальше и предложить смертную казнь за коррупцию.

"Всё-таки трусоват наш Гарант. Надо было смертную казнь за коррупцию предложить. А вторым вопросом поставить нужно ли за коррупцию судить или сразу из зенитки расстреливать. Уверен, народу понравится".

Политолог Николай Капитоненко предложил задавать вопросы о повышении зарплат для педагогов, что Зеленский обещал накануне президентских выборов:

"С юмором у Квартала всегда были серьезные проблемы. Вот и теперь тоже - ну что это за вопрос для опроса из параллельной реаль... то есть, для параллельного выборам опроса? Пожизненно, коррупционеры. Скучно и старо.

Если уж шутить и креативить, то лучше спросить надо ли учителям платить 4 тысячи долларов.

Вторым поставить вопрос о том, надо ли платить 5 тысяч. Дальше - десять. А в конце попросить предложить указать свой вариант ответа".

Журналистка Кристина Бердинских интересуется, почему вопрос о коррупции собираются задавать путем странных с точки зрения той же коррупции методов.

"Прежде чем спрашивать что-то про коррупцию в опросе, президенту стоило бы ответить самому на один простой вопрос избирателям - за чей счет этот опрос? И сколько он стоит?

Сегодня спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что из бюджета средства на опрос не выделялись.

Так кто тогда платит за этот предвыборный пиар ход? Есть ли какой-то официальный документ по расходам на это мероприятие? А если нет, то про коррупцию в опросе лучше тогда не спрашивать".

Банкир Александр Деркач написал саркастический пост:

"Мне, кстати, понравился первый вопрос Владимира Зеленского на выборы. Надо ли коррупционеров сажать пожизненно. Как я понял, нашли таки где-то живого коррупционера и теперь не знают шо с ним делать".

Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин написал, как рекомендует Зеленскому подкорректировать вопрос:

"Эй, советники Зеленского, порекомендуйте ему откорректировать первый вопрос. Пусть звучит так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение для президента-коррупционера, который умышленно не декларирует многомиллионные доходы от перепродажи государственных облигаций и для коррупционера-генпрокурора, который по поддельным документам вселился в государственную резиденцию и почти бесплатно проживал там с согласия коррупционера-президента?"

Дмитрий Спивак задается вопросом, проглотит ли общественность популизм:

"Какая ж это мерзкая манипуляция. Да ещё и за деньги налогоплательщиков.

Володимир Зеленський!

За полтора года никого не посадили даже на год. Теперь никого не посадят пожизненно.

Бессмысленный и откровенный пиар одного человека, который реально решил, что все люди идиёты...

Так что, пипл схавает или нет?"