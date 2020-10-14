Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с нескольких украинских предприятий и выразил надежду на восстановление полноформатного взаимодействия.

Об этом он заявил в среду, 14 октября, пишет "РИА Новости".

Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Москва может разрешить поставки товаров двух украинских промпредприятий в Россию. С этой идеей согласился Путин.

"Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями очень высокие, и это приносило взаимную пользу, взаимную выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - сказал Путин.

Напомним, премьер РФ Мишустин после встречи с Виктором Медведчуком пообещал подумать о снятии части санкций против Украины.

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