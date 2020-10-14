В среду, 14 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации. Он заявил, что армянская армия отступила на двух направлениях: северных и южных в районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Соответствующее видео обнародовано в YouTubе.

Отступление военных Армении премьер-министр объяснил тем, что "противник изменил тактику". "На северном и южном направлениях наши войска имели определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу",- сообщил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении также добавил, что на фронте сложилась крайне тяжелая ситуация.

Напомним, в ходе переговоров в Москве в пятницу, 9 октября, представители Армении и Азербайджана договорились о перемирии. Однако на следующий день Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

Сегодня Азербайджан нанес ракетный удар по территории Армении. Также азербайджанский лидер Ильхам Алиев пригрозил разрывом дипотношений любой стране, которая признает Нагорный Карабах.

После чего Пашинян заявил, что его правительство "отказалось от решения карабахского вопроса и территориальных уступок без определения статуса непризнанной НКР".