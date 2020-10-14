Вынесение вопроса о пожизненном заключении коррупционеров на всеукраинский опрос, назначенный на 25 октября, в частности обусловлено тем, что политики часто прибегают к спекуляциям, когда речь заходит о борьбе с этим явлением.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины, обнародованном в среду, 14 октября.

"Приходится констатировать, что мы все еще находимся в самом начале тяжелой борьбы с коррупционными кланами… Изменить это может только настоящая воля народа. Каждый раз, когда президент предлагает политической среде ужесточить реакцию государства на коррупцию, в ответ получаем многочисленные варианты спекулятивного "нет". И теперь спросим непосредственно у народа Украины. Потому что это и есть основа нового формата новой страны", - говорится в сообщении.

В Офисе президента напомнили, что во время инициированного главой государства опроса первый вопрос будет посвящен именно этой проблеме - коррупция и как ее искоренить.

"Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления. Чтобы даже те коррупционеры, которые "спаслись" от наказания за пять лет предыдущей власти, увидели: шансов у них уже никогда не будет, а риски возрастают многократно. Сегодняшнее государство не может позволить себе даже минимально терпеть коррупцию", - добавили в представительстве Зеленского.

В то же время в ОП отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, однако его проведение даст возможность каждому человеку высказаться и быть услышанным политиками.

"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ. Государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Верим, что постепенно именно такие форматы изменят нашу политику и сделают ее более современной", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами, на который будут вынесены пять вопросов.

Сегодня был обнародован ролик, в котором Зеленский объявил, что на голосование будет вынесен вопрос "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?". Какими будут еще четыре вопроса, пока неизвестно.