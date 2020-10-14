Швейцария обновила перечень белорусов, которые попали под санкции. В список, который был открыт еще после белорусских выборов в 2006 году, попали еще 40 человек.

Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

"12 октября 2020 Федеральный департамент экономики внес изменения в список лиц в приложении к постановлению О мерах по Беларуси. В дополнение было добавлено 40 человек. Эти меры вступают в силу в 18:00 13 октября 2020", - говорится в сообщении.

Уточняется, что впервые Швейцария ввела санкции в связи с пренебрежением к верховенству права на президентских выборах в марте 2006 года и серьезными нарушениями прав человека.

Так, 28 июня 2006 Федеральный совет принял решение о применении принудительных мер в отношении Беларуси и выдала соответствующее постановление. Таким образом, Швейцария присоединилась к санкциям, которые Европейский союз ввел в отношении Беларуси 18 мая 2006.

Ранее "Страна" писала о том, что Европа согласовала введение санкций против Лукашенко.

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