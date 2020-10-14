Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 14 октября, объявил о регистрации новой вакцины от коронавируса под названием "ЭпиВакКорона" производства российского научного центра "Вектор".

Об этом глава государства рассказал в среду, 14 октября, в ходе заседания правительства.

"Приятная информация: новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса. И насколько знаю, у нас на подходе третья вакцина", - отметил Путин.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что отечественная вакцина "Вектора" безопасна, а первые 60 тысяч доз препарата будут произведены уже в ближайшее время.

Напомним, 11 августа президент РФ объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от Covid-19 под названием "Спутник V". Выпуск препарата начался в августе, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.

Между тем мы рассказывали, что министерство здравоохранения Украины обратилось к ведущим компаниям мира, которые находятся на финальной стадии разработки вакцины от Covid-19. Российской компании среди них не было.

Ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что закупка Украиной российской вакцины возможна, если будет подтверждена ее эффективность и безопасность.