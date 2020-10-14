В России впервые с начала пандемии коронавируса суточный прирост новых заболевших составил 14 231. О новом российском антирекорде по состоянию на 14 октября сообщается на сайте оперативного штаба.

Наиболее высокие показатели традиционно отмечаются в Москве, где заразились 4 573 человека. Также среди регионов лидируют - Санкт-Петербург (+602) и Московская область (+429).

За минувшие сутки в России от болезни скончались 239 человек, а общее число жертв выросло до 23 205.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 340 409 случаев инфицирования Covid-19.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявлено 5 590 новых случаев коронавируса.

Также мы сообщали, что Киев побил антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки.