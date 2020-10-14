Санкции Европейского Союза, которые будут введены в отношении России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), а также сотрудников органов госбезопасности.

Об этом в среду, 14 октября, со ссылкой на dpa пишет "Интерфакс-Украина".

"Согласно источникам в ЕС, физические лица, которых затронут санкции, являются сотрудниками органов госбезопасности, а организация - это государственный НИИ органической химии и технологии", - говорится в сообщении.

При этом пока неизвестно в отношении кого именно будут введены санкции. В то же время, по неподтвержденной информацией, под ограничения от ЕС могут подпасть сотрудники администрации президента РФ и силовых ведомств.

В свою очередь в МИД Германии отметили, что санкции будут включать запрет на въезд в Евросоюз и другие меры, в том числе и ограничения на экономическую активность.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику Charite.

Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации. Уже в сентябре российский оппозиционер вышел из комы.

Позже стало известно, что санкции против шестерых физических лиц и одной компании в России одобрены Комитетом постоянных представителей ЕС в связи с отравлением Навального. В свою очередь в МИД РФ пообещали зеркально ответить на санкции.