Сербия намерена защищать свою территорию и при этом не вступать ни в какие военные объединения. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, Сербия никогда не пойдет в НАТО или другой военный альянс и останется самостоятельным, независимым и свободным государством. Об этом сообщает ТАСС.

Также президент Сербии сообщил о намерениях продолжать сотрудничество с Россией. Об этом он якобы напрямую заявил представителям Евросоюза.

"Когда недавно еврокомиссар, ответственный за расширение ЕС, был в Белграде, я, стоя рядом с ним на пресс-конференции, открыто сказал, что горжусь нашими дружественными отношениями с Россией, несмотря на то, что критика на этот счет содержалась в докладе Еврокомиссии о Сербии", - добавил Вучич.

Ранее "Страна" писала о том, что Сербия под давлением ЕС отказалась от участия в военных учениях в Беларуси.

Также мы сообщали, что спикер МИД России потроллила встречу Вучича и Трампа снимком из "Основного инстинкта". Сербия возмутилась.