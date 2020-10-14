В среду, 14 октября в городе Черноморск в Одесской области при попытке спасти двух тонущих друзей утонул 16-летний парень. Он бросился спасать своих друзей, но сам погиб. Остальных подростков смогли спасти.



Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.



"ЧП произошло вчера около 15 часов. После занятий четверо друзей из разных населенных пунктов собрались на побережье, чтобы попрощаться перед отъездом по домам на время введения дистанционного обучения. Двое из ребят решили искупаться, но неожиданно поднялись волны, и они начали тонуть. На помощь друзьям бросился подросток, оставшийся на берегу, однако он и сам стал заложником большой воды", - говорится в сообщении.



Так, ребят из Белгород-Днестровского района, 2005 года рождения, - спас полицейский, которого вызвал свидетель происшествия. Госпитализация не понадобилась, но в отделении полиции им предоставили психологическую помощь.

По факту гибели студента открыли дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.



Спасая своих друзей в море утонул 16-летний подросток.



Ранее "Страна" сообщала, что с начала года в Украине утонули почти 800 человек. Напомним, что недавно под Днепром семилетний мальчик утонул во время благотворительного мероприятия.