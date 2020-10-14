Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "мюнхенских соглашений" по Нагорному Карабаху, где продолжается армяно-азербайджанский конфликт, не должно быть.

Об этом он сказал в своем видеообращении, видео обнародовано в Youtube в среду, 14 октября.

По словам Пашиняна, международные силы и организации не реагируют на происходящее, считая, что формула "территории в обмен на мир" будет приемлемой.

"Это очень похоже на "Мюнхенский сговор" 1938 года, когда, якобы для мира, территории Чехословакии были передана Германии. Что было после этого, знают все... Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии... Сегодня для нас крайне важно понять военно-политическую ситуацию. Но для этого нужно понять причины и условия войны. В предыдущие годы переговорный процесс по Карабаху достиг точки, где, по сути, перед армянским народом ставилось требование отказаться от собственных прав", - заявил глава армянского правительства.

Он добавил, что Азербайджан требовал сдать 5 из 7 районов (территории вокруг Нагорного Карабаха - Ред.), представить график сдачи остальных двух районов и зафиксировать, что любой статус Карабаха должен быть в составе Азербайджана.

По словам Пашиняна, когда Армения пыталась объяснить, что без четкого статуса Карабаха невозможно урегулирование, Азербайджан отклонял любое серьезное обсуждение. "Наше правительство, получившее в наследство эту переговорную базу, отказалось от обсуждений вопроса в такой форме, посчитав это неприемлемым", - добавил он.

Напомним, в ходе переговоров в Москве в пятницу, 9 октября, представители Армении и Азербайджана договорились о перемирии.

Также мы писали о том, что Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах сразу после перемирия.