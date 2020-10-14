Патриотами Украины считают себя 85% опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 10 по 12 октября 2020 года.

Так, на вопрос "Как бы вы сами себя охарактеризовали - как патриота своей страны или нет?" 85% респондентов ответили "Да, безусловно" или "Скорее да", 12% опрошенных ответили "Безусловно нет" или "Скорее нет". 4% украинцев с ответом на вопрос определиться не смогли.

"Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, и относительно больше среди старших респондентов", - сообщили социологи.

Стоит отметить, что этот показатель был несколько ниже на протяжении трех лет, в период с 2017 по 2019 год включительно. Он варьировался от 82% до 83%. В то же время число тех, кто не считает себя патриотом, за год выросло на 1%.

Также 69% опрошенных положительно относятся к празднику Дня защитника Украины, который отмечается сегодня, 14 октября, 23% - нейтрально, 5% - отрицательно.

"Лучше всего этот праздник воспринимается жителями Запада и Центра. Около 60% респондентов Востока и Юга положительно относятся к празднику, треть - нейтрально и лишь 6-7% отрицательно", - добавили сотрудники "Рейтинга".

В то же время выросло количество желающих защищать территориальную целостность Украины с оружием в руках в случае возникновения угрозы. По последним данным, сейчас таких 59%. При этом в 2019 году этот показатель составлял 56%, в 2017 - 54%, а в 2012 - 33%.

Противоположного мнения придерживаются 33% респондентов.

Примечательно, что сравнительно больше желающих участвовать в активных военных действиях среди людей с относительно высокими доходами.

Опрос проводился среди жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Всего в исследовании методом телефонных интервью с использованием компьютера поучаствовали 2000 респондентов.

Напомним, согласно недавно проведенному опросу, впервые с 2008 года отношение россиян к Украине оказалось лучше, чем украинцев к России.

Также "Страна" рассказывала о результатах опроса украинцев об их отношении к президенту Беларуси Лукашенко на фоне протестов в республике.