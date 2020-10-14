Президент Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, вручит награды защитникам Украины прямо на передовой.

Как уточняется на сайте главы государства, 14 октября президент находится с рабочей поездкой в Донецкой области.

"Глава государства посетит военнослужащих на передовой и вручит им государственные награды", - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 14 октября, в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины.

Как сообщалось, Зеленский 14 октября принял участие в церемонии принятия присяги курсантами училища им. Богуна.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский с Ермаком возложили цветы к Стене памяти в честь Дня защитника Украины.

Также мы сообщали, что перед праздником украинцев предупредили о массовых проверках документов на День защитника.