Зеленский поехал на Донбасс, чтобы на передовой наградить военных
Президент Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, вручит награды защитникам Украины прямо на передовой.
Как уточняется на сайте главы государства, 14 октября президент находится с рабочей поездкой в Донецкой области.
"Глава государства посетит военнослужащих на передовой и вручит им государственные награды", - говорится в сообщении.
Напомним, что в среду, 14 октября, в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины.
Как сообщалось, Зеленский 14 октября принял участие в церемонии принятия присяги курсантами училища им. Богуна.
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский с Ермаком возложили цветы к Стене памяти в честь Дня защитника Украины.
Также мы сообщали, что перед праздником украинцев предупредили о массовых проверках документов на День защитника.