В среду, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский озвучил один из пяти вопросов, который украинцам зададут во время опроса 25 октября, в день местных выборов.

Соответствующее видео глава государства опубликовал в соцсетях.

Так, первый из пяти вопросов звучит так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"

"В общем, как и предполагалось, вопросы будут сугубо в стиле предвыборной агитации "за все хорошее, против всего плохого", - проанализировал видео Зеленского телеграм-канал "Политика Страны".

Цель такого вопроса - политтехнологическая: выступить с инициативой, которую поддержит почти 100% населения в надежде, что это добавит голосов "слугам народа".

"Смысл циничный - сам президент в интервью ВВС признается, что нет посадок. Так какая разница нет посадок на какой срок - на пожизненное или на 10 лет. То есть проблема явно не в сроке, а проблема в том, что вообще коррупционеров никто не садит - ни пожизненно, ни хотя бы на 5 лет. И ответственность за это несёт и президент и вся его команда силовиков включая главу НАБУ Сытника, которого у президента уволить уже почти год как духу не хватает", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Поэтому вынесения вопроса о пожизненном за коррупцию - это не про борьбу с коррупцией. Это только лишь про пиар.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами.

Как рассказывала "Страна", глава государства снимет пять отдельных роликов на каждый вопрос для украинцев 25 октября.

Также ранее сообщалось, что во всеукраинском опросе Зеленского не будет вопросов о Донбассе и Крыме, а также языковых вопросов, однако у граждан могут поинтересоваться их мнением по поводу легализации каннабиса в Украине.