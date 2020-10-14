Верховная Рада Украины может рассмотреть закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков журналистам в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии… Сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре… Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать", - сказал председатель парламента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" 9 июня.

18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612.

Также мы писали, что во вторник, 13 октября, Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами.