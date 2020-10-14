В Киеве в течение суток задержали злоумышленника, который обчистил дом иностранного дипломата. По словам потерпевшего, неизвестный забрался в его частный дом ночью и похитил деньги и ноутбук.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"На месте происшествия изъяли следы и пересмотрели записи с камер видеонаблюдения. Благодаря этому мы получили информацию о правонарушителе, поэтому вскоре удалось выйти на него. По месту жительства подозреваемого провели обыск, его задержали, а похищенные вещи изъяли", - рассказал начальник отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Игорь Леус.

Задержанный - 31-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту расследуется уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту уже сообщили о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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