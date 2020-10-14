В четверг, 15 октября Украина значительной своей частью будет под влиянием антициклона, будет преобладать сухая воздушная масса. Дожди с высокой вероятностью пройдут в западных областях, возможны осадки ночью в Харьковской, Луганской Днепропетровской области частично. Ветер южного, юго-западного направления, умеренный, на Западе - порывистый.

Об этом пишет в Facebook народный украинский синоптик Наталья Диденко.



Ожидается в течение дня на Западе от +13 до +18 градусов, в южной части и на востоке Украины теплее от +19 до +23. Ночью и утром возможны туманы.



Так, в Киеве не прогнозируются осадки, утром дымка, температура максимально поднимется до +17 градусов. В ближайшие выходные существенно похолодает, только на Востоке и Юге еще задержится теплая погода.



"Буцайте листья на тротуарах, по возможности ходите пешком, наденьте на себя яркие цвета, потому что скоро пойдут черные куртки, черные помпоны и серо-коричневые массивные осенние кроссовки. И так до самого апреля", - пишет Диденко в своем посте в Facebook.









Ранее мы писали о том, какой будет погода в октябре.



Также напомним, что в Украину идет мощный циклон Бриджит. Погода будет непредсказуемой.