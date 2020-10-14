Около 60 народных депутатов и 30 работников аппарата Верховной Рады болеют или переболели Covid-19.

Об этом в среду, 14 октября, в ходе общения с журналистами рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько людей дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего перебороли или болеют и почти каждый день у нас - дополнительные заболевшие (день-два... - один-два народных депутата)", - сказал Разумков.

По его словам, парламент не уйдет на полный карантин несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.

"Верховная Рада в прошлый раз не уходила на карантин, и в этот раз не будет идти на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но Верховная Рада, как единственная законодательная институция в Украине, не будет идти на карантин", - подчеркнул спикер парламента.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, вчера экс-президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко рассказал, что выздоровел от коронавирусной болезни и готов вернуться к работе.

В свою очередь другой нардеп, Сергей Евтушок, который входит во фракцию "Батькивщина" недавно сообщил о положительном тесте на коронавирус.

В следующий раз Верховная Рада соберется на заседание только 20 октября.