Россия и США понимают необходимость продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III), но "железобетонных договоренностей" на этот счет между сторонами нет.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова пишет TACC.

"На этот счет ведутся контакты на экспертном уровне и на высоком уровне. Вместе с тем пока мы не говорим о достижении каких-то четких договоренностей. Пока мы не стали бы говорить, что какие-то железобетонные договоренности есть", - сказал он.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о якобы имеющей место готовности РФ заморозить ядерные арсеналы. По его словам, они являются "нечистоплотными".

"Недавно их представитель делал заявление, что Россия нас поддержала, мы (США) выходим на договоренность к президентским выборам в США о том, что замораживаем все ядерные боеголовки и что Россия очень хочет, чтобы Китай к этому присоединился. Слушайте, ну (это - Ред.) нечистоплотно", - сказал Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Он обратил внимание на то, что США при выходе на заключение договора в сфере стратегической стабильности хотели бы посчитать все ядерные боеголовки и вернуться к жестким мерам верификации исполнения договора, а также заставить Россию уговаривать КНР присоединиться к переговорам.

По словам министра, США сейчас "перевернули все с ног на голову" и хотят оставить вне переговоров средства доставки зарядов, поскольку "у них появилось немало средств, которые сейчас не являются предметом переговоров". В то же время Россия готова включить в контекст нынешнего договора два новых вида вооружения из пяти разработанных, подчеркнул глава МИД РФ.

Министр также добавил, что РФ в диалоге не может не учитывать отказа Вашингтона от присоединения к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее мы писали, что США отказались требовать присутствия Китая на переговорах с Россией о контроле за ядерным оружием.

Также сообщали, что президент России Владимир Путин заявлял, что впервые в истории Россия обладает оружием, которого нет ни у кого в мире.