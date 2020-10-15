Еще в начале октября стало известно, что Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене.

Правда, судебное решение по этому поводу до сих пор не опубликовано. Защита экс-президента связывает это со спешкой при вынесении вердикта. Который, по мнению адвокатов, был написан по заказу представителей предыдущей власти - Порошенко и Турчинова.

Конечно, доподлинно не известно, писался ли приговор Януковичу под чью-то диктовку. Но интересно, что он совпал и с другими усилиями властей "отмыть" от сдачи Крыма тогдашнее руководство страны - Александра Турчинова - и возложить вину на Януковича.

Кроме того, апелляцию, как выяснилось, вел весьма показательный судья - истовый порохобот и ненавистник Януковича. Что, конечно, ставит под вопрос беспристрастность конечного вердикта.

Разобрались в этой истории.

Дело Януковича

Экс-президента в январе 2019 года признали виновным в пособничестве при "ведении агрессивной войны против Украины". Его приговорили к 13 годам заочно.

Основанием стало письмо Януковича Путину 1 марта 2014 года.

В этом письме бывший президент подписался своей официальной должностью, с которой он не был смещен в результате импичмента. А следовательно сугубо формально был главой государства.

В этот же день Путин обратился к Совету Федерации с просьбой разрешить использование войск РФ в Украине "до нормализации общественно-политической обстановки" - ссылаясь на просьбу президента Украины. Но это решение принималось без ссылки на письмо Януковича. Позже часть письма Януковича обнародовал 3 марта в ООН полпред России Виталий Чуркин.

На основании этого документа и строилось обвинение Януковича в госизмене. Дело слушал Оболонский суд Киева. Прокуратура заявляла, что после письма экс-президента Россия военным путем аннексировала Крым.

То есть в потере полуострова официально обвинили Януковича, который на момент аннексии уже ни на что не влиял и никем не командовал. И очевидно, что даже без этого письма захват Крыма был неотвратим - "зеленые человечки" появились на полуострове 27 февраля. То есть за два дня до письма Януковича.

Его обязанности на тот момент исполнял глава Верховной Рады Александр Турчинов, который числился и.о. президента и главнокомандующим. И фактически он обязан был отражать вторжение российский войск в Крыму. Например, отдавать приказы о разблокировании Верховного Совета, военных баз, введении дополнительных войск на полуостров и так далее.

Ни одного такого приказа Турчинов не отдал. На чем и построила свою стратегию защита. Адвокаты заявили, что Крым сдала властная команда Турчинова-Яценюка и вызвали их, а также других политиков того времени (например, Порошенко), в суд как свидетелей.

Получился самый громкий политический процесс за последние годы.

Весной 2019 года защита обжаловала приговор Януковичу. А 2 октября Киевский апелляционный суд оставил решение в силе.

Интересно, что за несколько дней до решения апелляции Госбюро расследований выпустило документ, в котором повторило тезисы Оболонского суда: виноват в сдаче Крыма ничего к тому моменту не решавший Янукович.

То есть Турчинова начали явственно выводить из-под удара. Хотя накануне президент Зеленский лично пообещал, что предыдущие власти за сдачу полуострова ответят.

Отказ апелляционного суда, считают адвокаты, стал еще одним шагом в кампании по снятию любых подозрений с бывшего и.о. президента, который сейчас влился в политсилу Порошенко "Европейская солидарность".

"Судебной системой продолжают управлять люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота 2014 года и действительно виновные в сдаче Крыма", - объяснил неблагоприятное решение адвокат Януковича Виталий Сердюк у себя в Facebook.

Поскольку сейчас все чаще правда просачивается наружу, появляются доказательства и факты о том, что Крым сдали именно Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и другие лица, пришедшие к власти в результате трагических событий 2014 года, им необходимо отвести от себя подозрения, окончательно похоронить правду, переложив свою вину на Виктора Януковича, в чем им помогают и судьи апелляционной инстанции", - сказал юрист.

Интересно, что примерно так же объяснял вердикт суда и бывший соратник Порошенко Давид Жвания, который в последнее время выступает против экс-гаранта с разоблачительными роликами.

"В этом участвовали подконтрольные Порошенко судьи. Бывший президент до сих пор имеет массу своих людей в судебной системе и пользуется этим – это не секрет", - сказал Жвания.

По информации "Страны" из судейских кругов, один из судей является коммуникатором с окружением Порошенко и даже был на одном из празднований его дня рождения.

Попробуем разобраться, кто судил бывшего президента.

А судьи кто?

Апелляционными судьями по делу Януковича стали Юрий Трясун, Сергей Новов, Иван Мосёндз, Александр Журавель и Оксана Павленко.

В непредвзятости по крайней мере одного члена судейской коллегии - Александра Журавля - есть серьезные сомнения.

Судя по его Facebook, это человек придерживается националистических взглядов. А также порошенковско-турчиновской модели мировоззрения. Скажем больше - он активный порохобот.

Он восхваляет УПА, высмеивает Зеленского, критикует УПЦ и выступает за сужение использования русского языка, называя его "уським наречием".

Судья Журавель часто высказывает свое мнение в стихотворной форме. В одном из таких стихов прихожан УПЦ он называет "псевдохристианами" и призывает переселить их в Магадан или Сибирь.

Власть Зеленского он называет "зеленой шоблой" и хвалит Петра Порошенко.

"Да, Порох не закончил войну, но он не пустил ее в твой город, и на твоем доме не висит российский триколор. Теперь же, просто хочу напомнить, что подписанные им соглашения (Минск-2 - Ред.) были действительны до конца 2015 года, а затем их ежегодно пролонгировали решением Нормандской четверки, что давало время для восстановления армии и продлении санкций против Эрэфии.

И если зеленая шобла считает эти соглашения настолько пагубными, она имела полное право выйти из них еще 31 декабря 2019 года. Но почему-то этого не сделала - продолжает жрать кактус и кивать на Порошенко. Потому что своего плана установления мира на Донбассе нет. От слова совсем", - писал он

Судья репостит видео телеведущего "Прямого" Сергея Пояркова, где тот критикует Зеленского, и видеоблоги нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко.

А также пишет хвалебные оды Марине Порошенко на ее поход в Киевсовет.

"0й, як заметушились таргани,

Пищать від страху миші з-попід скрині...

Ще б!!! Новину дізналися вони:

Йти в депутати ввірено Марині!

Газдиня, Мати, Леді, Дипломат...

Ця - наведе у Київраді лад!

Тим-то й лунає з усіх боків мат,

Потоком ллється геть не шоколад,

Хоч теж коричневе, та інший склад".

А вот публикации ближе к нашей теме. Судья репостит запись, в которой оспаривается вина Порошенко за разгром ВСУ в Иловайске.

Также судья рассказывает, как во время своей жизни в Крыму его семья выступала за Ющенко и боролась с агитацией Януковича.

На фоне "любви" к Януковичу красной линией через посты Александра Журавля проходит симпатия к Турчинову.

Комментируя новость о том, что суд обязал Офис генпрокурора открыть дело против Порошенко и Турчинова за сокрытие закона об амнистии, принятого в 2014 году, судья разразился стихотворением:

"Ну, значиться таким ось чином...

Кінь задом хвицяє й ірже:

Знов винні Порошенко і Турчинов,

І лялі ті, з ОПЗЖ...."

Также он постит цитаты бывшего секретаря СНБО и хвалит его высказывания по разным вопросам.

То есть это явно ангажированный против Януковича человек. И практически открытый симпатик Порошенко с Турчиновым.

А потому его непредвзятость вызывает большие сомнения. Тем более в деле, обвинительный приговор в котором против Януковича фактически выводит из под обвинений в сдаче Крыма Турчинова.