Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дополнительных средств для проведения всеукраинского опроса в день местных выборов 25 октября не предусмотрено.

Об этом он рассказал журналистам в среду, 14 октября.

"По состоянию на сегодня, насколько я помню... дополнительных средств для проведения каких-то опросов, не предусмотрено... Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка", - сказал Разумков.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами.

Как рассказывала "Страна", глава государства снимет пять отдельных роликов на каждый вопрос для украинцев 25 октября.

Также ранее сообщалось, что во всеукраинском опросе Зеленского не будет вопросов о Донбассе и Крыме, а также языковых вопросов, однако у граждан могут поинтересоваться их мнением по поводу легализации каннабиса в Украине.