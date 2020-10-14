Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 14 октября, в обращении к нации заявил, что его правительство "отказалось от решения карабахского вопроса и территориальных уступок без определения статуса НКР".

Обращение транслировалось на странице Пашиняна в Facebook.

По словам Никола Пашиняна, Азербайджан требовал сдать семь районов вокруг Карабаха в обмен на мир в регионе. Таким образом Ереван знал о планах развернуть военные действия в Нагорном Карабахе.

"Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии, так или иначе, намерения Азербайджана захватить Карабах блицкригом не удалось", - сказал также Пашинян.

Напомним, что сегодня Азербайджан нанес ракетный удар по территории Армении. Также азербайджанский лидер Ильхам Алиев пригрозил разрывом дипотношений любой стране, которая признает Нагорный Карабах.

Ранее "Страна" писала о том, что Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах сразу после перемирия.