В среду, 14 октября, умер известный украинский филолог и преподаватель, профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Александр Пономарив. Он скончался в возрасте 84 лет.

Трагическую новость сообщил народный депутат Николай Княжицкий на своей странице в Facebook.

"Сегодня, на Покров, умер Александр Данилович Пономарив, выдающийся языковед и преподаватель. Александр Данилович преподавал мне украинский язык. Похороны Александра Даниловича состоятся в субботу (17 октября)", - написал Княжицкий.

Александр Пономарив преподавал в университете им. Шевченко 40 лет и стал настоящей легендой. Под его авторством издано более 250 научных работ по стилистике и культуре украинского языка, он является соавтором и составителем не менее 6 словарей и 4 учебников. Пономарив был членом Академии наук высшей школы и входил в Национальную комиссию Украины по вопросам правописания. Профессор также вел блог для BBC Украина, в котором отвечал на вопросы читателей о тонкостях украинского языка.

Через три дня, в субботу, 17 октября, Александру Пономариву должно было исполниться 85 лет.

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