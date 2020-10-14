Ситуация с распространением коронавируса в Украине не позволяет ослабить карантин в 23 областях страны. А готовой к ослаблению оказалась только одна область - Кировоградская.

Такие данные по состоянию на 14 октября приводит Минздрав.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Сумской области - 320,8 человек на 100 тысяч населения, в Харьковской - 284,5 и в Тернопольской 278,7.

Готовой оказалась только одна область - Кировоградская - с показателем 28,1.

Ранее "Страна" писала о том, что Киев побил антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки.

Также мы сообщали, что Минздрав показал заболеваемость коронавирусом по регионам. В лидерах - Киев, Харьковщина и Львовщина.