В среду, 14 октября, в центре Бишкека начался очередной митинг, несмотря на то, что там ввели комендантский час и запретили подобные собрания. Протестующие требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

Об этом сообщает агентство РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

Так, акция протеста проходит у дома правительства в центре столицы Киригизии. Там собралось около ста человек.

На видео, которое публикует Youtube-канал Vestikg News, один из лидеров партии "Чон Казат" Сыймык Жапыкеев призывает всех жителей Киргизии поддержать акцию протеста и добиться отставки Сооронбая Жээнбекова.

"Мы должны требовать отставки президента!" - сказал он.

Кроме того, митингующие требуют, чтобы Жээнбеков подписал заявление об отставке в среду, 14 октября, до 15:00 часов, иначе недовольные люди двинутся в госрезиденцию "Ала-Арча".

Напомним, акции протеста в Киргизии начались 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября.

В связи с этим, президент Киргизии уже отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и все правительство страны.

Однако, как сообщалось, сам Сооронбай Жээнбеков добровольно не собирается покидать свой пост. Он сделает это только при одном условии.