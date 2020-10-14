Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что российская сторона зеркально ответит на санкции стран Европейского Союза, которые будут введены из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в среду, 14 октября, информирует РИА Новости.

"Вспомните ситуацию со Скрипалями, когда выгнали 60 наших дипломатов только из США. И англичане заставили подавляющее число членов ЕС выслать. Но - англичане не предоставили никаких фактов. Как и немцы сейчас. Мы отвечаем зеркально, и это ответ дипломатический. Но мы делаем и выводы, что эти решения отражают не только дипломатические решения, но и податливость русофобским тенденциям. Мы делаем выводы, насколько надежны наши партнеры", - отметил Лавров.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику Charite.

Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации. Уже в сентябре российский оппозиционер вышел из комы и дал интервью журналисту Юрию Дудю о своем отравлении.

Позже стало известно, что санкции против шестерых физических лиц и одной компании в России одобрены Комитетом постоянных представителей ЕС в связи с отравлением Навального.