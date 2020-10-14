В Черкассах произошла крупная утечка жидких азотных удобрений "КАС-32" (карбидно-аммиачная смесь) с массовой долей азота 32%. ЧП случилось на улице Героев Холодного Яра. В результате этого загрязнена прилегающая территория в радиусе одного километра.

Об этом сообщается на сайте ГУНП в Черкасской области.

Причиной утечки стала разгерметизация резервуара, в которых хранились жидкие азотные удобрения. По предварительным данным, из резервуара вытекло около 100 000 тонн смеси.

Для ликвидации утечки жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей переместили в другой резервуар, а пятно засыпали землей.

В 19:20 13 октября утечка была ликвидирована, а в полночь работы по ликвидации последствий аварии завершились. На месте происшествия работали черкасские спасатели ГСЧС и полиция.

По данному факту следственными Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше умер украинский заробитчанин, на которого в порту упал груз с удобрениями.

Также мы сообщали, что спасатели выяснили, как в аэропорт "Борисполь" занесло выбросы азотных удобрений.