За минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились 282 ребенка и 252 медицинских работника.

Об этом 14 октября в ходе ежедневного брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине заболело 5 590 человек, из них 282 ребенка, а также 252 медицинских работника. Были госпитализированы 799 человек, при этом на аппарате ИВЛ сегодня на утро находятся 466 пациентов. За последние сутки в Украине зафиксировано 107 летальных случаев. Выздоровели при этом 2 137 пациентов. За все время пандемии в Украине заболело 276 177 человек, из них 17 161 ребенок и 18 408 медицинских работников, в общем выздоровели 118 699 пациентов, а летальных случаев 5229", - сказал Степанов.

Степанов о новых заболевших Covid-19 в Украине - с 04:45

Напомним, по состоянию на сегодня, лидерами по количеству инфицированных Covid-19 являются Киев, Харьковская область и Львовская области.

Также мы рассказывали, что в Киеве за минувшие сутки умерло наибольшее количество зараженных коронавирусом за все время пандемии.