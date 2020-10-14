Более 200 наблюдателей, включая иностранцев, аккредитованы на местные выборы в Украине - ЦИК
17 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине получили аккредитацию на заседании ЦИК во вторник, 13 октября.
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Уточняется, что аккредитованы 2 официальных наблюдателя от Чехии, 5 - от Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр", 3 - от Международного фонда за лучшее управление, 5 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), 2 - от общественного союза "Международное сообщество по правам человека".
Всего по состоянию на 13 октября на местных выборах в Украине аккредитовано 222 официальных наблюдателя: 16 - от четырех иностранных государств и 206 - от восьми международных организаций.
Напомним, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
Ранее "Страна" писала о том, что Комитет избирателей раскритиковал идею Зеленского провести всеукраинский опрос в день выборов.
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