17 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине получили аккредитацию на заседании ЦИК во вторник, 13 октября.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Уточняется, что аккредитованы 2 официальных наблюдателя от Чехии, 5 - от Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр", 3 - от Международного фонда за лучшее управление, 5 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), 2 - от общественного союза "Международное сообщество по правам человека".

Всего по состоянию на 13 октября на местных выборах в Украине аккредитовано 222 официальных наблюдателя: 16 - от четырех иностранных государств и 206 - от восьми международных организаций.

Напомним, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Ранее "Страна" писала о том, что Комитет избирателей раскритиковал идею Зеленского провести всеукраинский опрос в день выборов.

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