В четверг, 15 октября, существенное похолодание с осадками ожидается в западных областях Украины, а в пятницу дожди пройдут в большинстве регионов страны.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Так, в пятницу, 15 октября, ночью на востоке и на Закарпатье, а днем на крайнем западе Украины пройдет небольшой дождь. В остальных регионах осадков не ожидается, ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров в среднем покажут +4...+9 градусов, днем от +14 до +19 градусов. На западе воздух прогреется до +10...+13 градусов. В южной части страны ночью +8...+13, днем от +18 до +23 градусов. В Киеве завтра осадков не ожидается, ночью +7...+9, днем +16...+18 градусов.

Температурных рекордов в столице завтра не предвещается. Так, 15 октября самая высокая дневная температура была зафиксирована на отметке в +24,1 градуса в 2019 году. Самая низкая ночью зафиксирована в 1898 году - тогда термометр показывал -7,8 градусов.

Уже в пятницу, 16 октября, небольшой дождь ночью пройдет на севере, а днем - в большинстве регионов страны. Согласно прогнозу, в Карпатах в пятницу ожидается мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На западе температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем +8...+13. На остальной территории ночью +9...+14, днем +18...+23. В Киеве послезавтра ночью пройдет небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от +9 до +11, днем +12...+14 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала о том, когда ожидать похолодания в Украине.

Также мы рассказывали, что сегодня в Карпатах выпал снег.