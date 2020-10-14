Американская фармацевтическая компания Pfizer разработала экспериментальную вакцину против коронавируса. Ученые хотят впервые провести вакцинацию детям в возрасте от 12 лет. В эксперименте поучаствуют и подростки из США.

Об этом сообщает CNN в среду, 14 октября.

Так, медицинский центр Детской больницы Цинциннати (США) уже на этой неделе начнет вакцинацию подростков в возрасте от 16 до 17 лет, позже будут вакцинированы и дети в возрасте от 12 до 15 лет.

Сообщается, что компания уже получила разрешение от соответствующих регуляторных органов США. Более 90 человек готовы принять участие в эксперименте.

"Мы действительно думаем, что вакцинация детей и подростков будет важным компонентом в борьбе с распространением вируса... Я думаю, что важно помнить о том, что, хотя уровень смертности среди детей, больных коронавирусом, ниже, чем среди взрослых, он не равен нулю. У детей могут развиться серьезные последствия, и это невозможно предсказать. Они также могут заразить других, более уязвимых людей", - сказал директор Центра исследований вакцин Роберт Фрэнк.

Отмечается, что компания Pfizer разработала две вакцины, которые тестирует вместе с немецкой фармацевтической компанией Bio-Tech. В случае получения разрешения от регулирующих органов она рассчитывает изготовить до 100 миллионов доз до конца 2020 года и 1,3 миллиарда доз до конца 2021 года.

Всего в США четыре фармацевтические компании сейчас находятся на стадии клинических испытаний вакцин.

Ранее мы писали, что компания Johnson&Johnson остановила испытания вакцины против Covid-19.

Также сообщали, что в ВОЗ рассчитывают, что вакцина от коронавируса появится к концу года.