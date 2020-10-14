Санкции против шестерых физических лиц и одной компании одобрены Комитетом постоянных представителей ЕС в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил журналист Рикард Джозвяк в своем микроблоге в Twitter.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям в отношении 6 человек и 1 компании, ответственных за отравление Алексея Навального. Решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра" - написал Джозвяк.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику "Шаритэ".

Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов присоединиться к антироссийским санкциям за Навального.