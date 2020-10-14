По данным на среду, 14 октября, за минувшие сутки в Киеве умерло наибольшее количество больных Covid-19 за все время пандемии - 21 человек. Таким образом столица побила печальный антирекорд.

Всего за сутки выявлено 422 новых случая коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Как уточнил градоначальник, среди новых заболевших - 236 женщин (от 18 до 89 лет), 153 мужчины (от 18 до 92 лет), 14 девочек (от 16 дней до 17 лет) и 19 мальчиков (от 8 месяцев до 17 лет). Также вирус подхватили 16 медиков.

В больницы столицы попали 78 пациентов, остальные лечатся в самоизоляции. Выздоровели за минувшие сутки 268 человек.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Деснянском районе - 91, в Оболонском - 61 и в Дарницком районе - 59 случаев.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина перешла планку в пять тысяч смертей от коронавируса. Статистика распространения по регионам.

Также мы сообщали, что в России зафиксировали антирекорды по приросту коронавирусных случаев и смертности от болезни.