Лидеры Европейского Союза, на заседании в Брюсселе в четверг и пятницу (15-16 октября) обсудят Brexit (выход Великобритании из ЕС). Они считают, что прогресс в переговорах с Британией "все еще недостаточен" для заключения нового торгового соглашения.

Об этом со ссылкой на проект решения саммита сообщает "Европейская правда".

Так, 27 лидеров стран ЕС планируют поручить своему переговорщику Мишелю Барнье, чтобы он активизировал переговоры с Британией для достижения и реализации соглашения с 1 января 2021 года. Также они планируют активизировать экстренную подготовку к резкому экономическому расколу без соглашения, чтобы избежать введения новых тарифов или квот.

В проекте говорится, что лидеры заявят Британии, что она должна полностью выполнить свое предварительное соглашение о Brexit.

Ранее мы писали, что Евросоюз и Великобритания проведут новые переговоры по Brexit, чтобы решить вопросы торговли.

Также сообщали, что Британия изменит дизайн своих паспортов из-за Brexit.