Сегодня, 14 октября, азербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе две системы С-300 армянских войск. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА "Новости".

"Алиев рассчитывает, что на переговорах по Карабаху будет представлен календарь по выводу армянских войск с оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Так же передается заявление Алиева, что Азербайджан прекратит дипломатические отношения с любой страной, которая признает Карабах.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой 27 сентября.

Ранее "Страна" писала о том, что Азербайджан нанес ракетный удар уже по территории самой Армении, Ереван угрожает ответить.

Так же мы сообщали, что Армения не разрешит Азербайджану забирать тела с поля боя без Красного креста.