В больнице скончался ветеран АТО Николай Микитенко, который поджег себя на Майдане Независимости в ночь на 11 октября.

Об этом в среду, 14 октября, сообщила его дочь Юлия Микитенко в Facebook.

"Надеюсь, ты наконец найдешь там покой. Люблю тебя, па. С миром", - написала дочь умершего.

Напомним, в центре Киева мужчина поджег себя. Неравнодушным прохожим удалось спасти пострадавшего от скоропостижной смерти, после чего его госпитализировали с травмами в городской ожоговый центр. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался ветеран АТО Николай Микитенко. Его дочь объяснила его акт самосожжения "несогласием с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения" на Донбассе.

Ранее мы писали, что в прошлом месяце умер председатель Николаевского областного отделения "Национального корпуса", ветеран АТО Денис Янтарь, с которым президент Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку в Золотом осенью 2019 года.