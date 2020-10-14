Депутаты парламента Кыргызстана на внеочередном заседании утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что также парламентарии единогласно утвердили структуру, программу и состав нового правительства.

Напомним, на днях утвержденный в должности премьер-министра Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о намерении пересмотреть соглашения о разработке золоторудных месторождений "Джеруй" и "Кумтор" для пополнения бюджета страны.

Как сообщалось, протесты в Кыргызстане вспыхнули 5 октября на почве несогласия с итогами парламентских выборов. 8 октября Кыргызстан закрыл свои границы. А уже в пятницу, 9 октября, президент Кыргызстана отправил в отставку премьера и правительство.

В тот же вечер единогласно новым премьером был выбран Жапаров, но состав правительства остался прежним.