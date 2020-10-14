Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня защитника Украины, который отмечают в среду, 14 октября. Он выступил во время церемонии принесения торжественной присяги лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

Президент почтил память погибших военных и призвал не забывать тех украинцев, которые "защищают нашу Родину".

Его слова приводит пресс-служба главы государства.

"Живя обычной жизнью в мирных городах и селах Украины, мы не должны забывать тех, кто с оружием в руках защищает нашу Родину, ее свободу и независимость", - сказал президент.

Президент призвал граждан никогда не забывать о подвигах воинов и благодарить их ежедневно, а не только в этот день.

Также он добавил, что сегодняшний праздник касается не только мужчин, ведь среди украинских воинов - много отважных и сильных женщин и девушек, которые, не уступая мужчинам, мужественно выполняют свой непростой долг.

"День тех, благодаря кому мы находимся здесь, на своей земле, под своими сине-желтыми флагами, при этом, в свободной и независимой Украине. День тех, кто на протяжении веков защищал нашу землю. А в 2014 году защитил Украину от российской агрессии. И продолжает защищать сегодня", - сказал Зеленский.

Напомним, по случаю празднования Дня защитника Украины Зеленский утром в среду возложил цветы к Стене памяти в Киеве.

Также мы писали, что сегодня в Киеве в связи с праздником пройдет шествие националистов, которые сегодня на Банковой выдвинут власти несколько требований.