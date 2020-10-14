В Нидерландах, где летом прошли протесты против карантинных ограничений, вводится частичный локдаун в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Об этом информирует издание NL Times.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, власти "не хотят повторения того, с чем пришлось столкнуться весной", поэтому собираются ввести "частичный локдаун".

Теперь в стране вводится обязательный масочный режим для всех лиц старше 13 лет, которые находятся в общественных местах. Так же введен запрет на массовые мероприятия, собираться можно компаниями не более четырех человек не из одной семьи. Дома власти разрешили принимать не более трех гостей и не более одного раза в день.

Также с сегодняшнего дня рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать только навынос. Продажа еды и напитков в отелях теперь возможна только постояльцам. Кроме того, вводится запрет на проведение некоторых спортивных мероприятий.

По словам Рютте, "это очень неприятно, но, к сожалению, это единственный путь". Он добавил, что в случае соблюдения ограничений Нидерланды "скоро смогут вернуться к нормальной жизни".

За прошедшие сутки в Нидерландах зафиксировали 7 393 новых случая заражения коронавирусом, что на 549 больше, чем накануне.

Тем временем в Украине власти продлили действие карантинных ограничений до начала 2021 года.

Ранее мы писали, что украинский Кабмин изменил максимально допустимое количество людей на массовых мероприятиях в условиях коронавирусного карантина.