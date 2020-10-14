Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует в предвыборной гонке, значительно опережая нынешнего американского лидера Дональда Трампа по популярности среди избирателей.

Такие данные опубликовала The Guardian, которая провела опрос совместно с компанией Opinium Research.

По данным опроса, отдать свой голос за Байдена в настоящий момент готовы 57% американцев, тогда как 40% собираются поддержать нынешнего главу государства. Оставшиеся 3% либо пока не знают, за кого проголосуют, либо не поддерживают ни одного из этих двух кандидатов.

Таким образом, отрыв Байдена от Трампа составляет 17 процентных пунктов. При этом уточняется, что это самый большой отрыв, который был зафиксирован в опросах в преддверии выборов этого года. Для сравнения, даже традиционно поддерживающий демократов американский телеканал CNN в этом месяце опубликовал опрос, который показал, что кандидат от демократов опережает Трампа на 16 процентных пунктов.

В опросе приняли участие более 2 тысяч американцев. Он проводился в период 8-12 октября.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как переболевший коронавирусом Трамп танцует перед избирателями.

Также мы сообщали, что Трамп считает Байдена недалеким на фоне Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.