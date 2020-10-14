Как и предсказывали ранее синоптики, сегодня, 14 октября, на праздник Покрова, в Карпатах выпал снег, а столбики термометра опустились до -4 градусов.

Об этом в среду, 14 октября, информирует пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 08:25 14. октября 2020 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер западный 19-20 м/с. Температура воздуха -4° С", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, сегодня сухая и теплая погода продержится в большинстве регионах страны.

Ранее мы рассказывали, что в западных областях Уркаины на День защитников Украины ожидается дождливая погода с грозами, в то время, как в остальной части Украины будет сухо.