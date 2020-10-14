В связи с массовыми мероприятиями ко Дню защитника Украины 14 октября полиция будет обеспечивать безопасность на улицах в усиленном режиме. Так, правоохранители могут проверять документы и личные вещи.

Об этом заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

"Мероприятия по случаю Дня защитника Украины, Дня украинского казачества и 78-й годовщины создания УПА пройдут 14 октября. Опираясь на опыт прошлого года мы ожидаем участие в этих мероприятиях большого количества граждан", - заявил правоохранитель.

По его словам, для предотвращения провокаций в местах проведения массовых мероприятий полицейские будут применять превентивные механизмы.

"Среди них проверка документов и досмотр вещей, граждан. При необходимости - ограничение доступа на отдельные участки во время массовых акций. К работе в местах большого скопления людей также будут привлечены группы превентивной коммуникации. К этой работе привлекается так же оперативный блок во взаимодействии с СБУ", - добавил Фацевич.

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