Лидер по заболеваемости коронавирусом - Киев. Фото: facebook.com

Минздрав, который за минувшие сутки зафиксировал в Украине 5 590 новых случаев коронавируса, опубликовал статистику заболеваемости по регионам страны.

Лидерами по количеству инфицированных являются Киев (28512), Харьковская область (26262), Львовская область (23473).

Заболеваемость в регионах на 14 октября выглядит таким образом:

Винницкая область - 7 845 случаев;

Волынская область - 10 140 случаев;

Днепропетровская область - 9 614 случаев;

Донецкая область - 6 247 случаев;

Житомирская область - 8 861 случай;

Закарпатская область - 11 169 случаев;

Запорожская область - 5 900 случаев;

Ивано-Франковская область - 15 765 случаев;

Кировоградская область - 1 396 случаев;

г. Киев - 28 512 случаев;

Киевская область - 11 751 случай;

Львовская область - 23 474 случая;

Луганская область - 2 015 случаев;

Николаевская область - 5 052 случая;

Одесская область - 17 349 случаев;

Полтавская область - 5 093 случая;

Ровенская область - 15 026 случаев;

Сумская область - 7 712 случаев;

Тернопольская область - 16 478 случаев;

Харьковская область - 26 262 случая;

Херсонская область - 2 112 случаев;

Хмельницкая область - 9 491 случай;

Черновецкая область - 16 828 случаев;

Черкасская область - 6 047 случаев;

Черниговская область - 6 038 случаев.

Статистика Covid-19 по регионам Украины на 14 октября

Ранее "Страна" писала о том, что Степанов рассказал, при каком условии Украина закупит у России вакцину от коронавируса.

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