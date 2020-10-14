Минздрав показал заболеваемость коронавирусом по регионам. В лидерах - Киев, Харьковщина и Львовщина
Минздрав, который за минувшие сутки зафиксировал в Украине 5 590 новых случаев коронавируса, опубликовал статистику заболеваемости по регионам страны.
Лидерами по количеству инфицированных являются Киев (28512), Харьковская область (26262), Львовская область (23473).
Заболеваемость в регионах на 14 октября выглядит таким образом:
Винницкая область - 7 845 случаев;
Волынская область - 10 140 случаев;
Днепропетровская область - 9 614 случаев;
Донецкая область - 6 247 случаев;
Житомирская область - 8 861 случай;
Закарпатская область - 11 169 случаев;
Запорожская область - 5 900 случаев;
Ивано-Франковская область - 15 765 случаев;
Кировоградская область - 1 396 случаев;
г. Киев - 28 512 случаев;
Киевская область - 11 751 случай;
Львовская область - 23 474 случая;
Луганская область - 2 015 случаев;
Николаевская область - 5 052 случая;
Одесская область - 17 349 случаев;
Полтавская область - 5 093 случая;
Ровенская область - 15 026 случаев;
Сумская область - 7 712 случаев;
Тернопольская область - 16 478 случаев;
Харьковская область - 26 262 случая;
Херсонская область - 2 112 случаев;
Хмельницкая область - 9 491 случай;
Черновецкая область - 16 828 случаев;
Черкасская область - 6 047 случаев;
Черниговская область - 6 038 случаев.
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