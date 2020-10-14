Минздрав, который за минувшие сутки зафиксировал в Украине 5 590 новых случаев коронавируса, опубликовал статистику заболеваемости по регионам страны.

Лидерами по количеству инфицированных являются Киев (28512), Харьковская область (26262), Львовская область (23473).

Заболеваемость в регионах на 14 октября выглядит таким образом:

Винницкая область - 7 845 случаев;



Волынская область - 10 140 случаев;



Днепропетровская область - 9 614 случаев;



Донецкая область - 6 247 случаев;



Житомирская область - 8 861 случай;



Закарпатская область - 11 169 случаев;



Запорожская область - 5 900 случаев;



Ивано-Франковская область - 15 765 случаев;



Кировоградская область - 1 396 случаев;



г. Киев - 28 512 случаев;



Киевская область - 11 751 случай;



Львовская область - 23 474 случая;



Луганская область - 2 015 случаев;



Николаевская область - 5 052 случая;



Одесская область - 17 349 случаев;



Полтавская область - 5 093 случая;



Ровенская область - 15 026 случаев;



Сумская область - 7 712 случаев;



Тернопольская область - 16 478 случаев;



Харьковская область - 26 262 случая;



Херсонская область - 2 112 случаев;



Хмельницкая область - 9 491 случай;



Черновецкая область - 16 828 случаев;



Черкасская область - 6 047 случаев;



Черниговская область - 6 038 случаев.

Ранее "Страна" писала о том, что Степанов рассказал, при каком условии Украина закупит у России вакцину от коронавируса.

Также мы сообщали, что в МОЗ объяснили украинцам, чем новый коронавирус отличается от обычного гриппа.