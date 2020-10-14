По случаю празднования Дня защитника Украины президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти в Киеве.

Об этом в среду, 14 октября, информирует пресс-служба главы государства.

"В День защитника Украины президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашего государства. Глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вместе с Зеленским в церемонии возложения цветов принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, сегодня в Киеве в связи с праздником пройдет шествие националистов, которые сегодня на Банковой выдвинут власти несколько требований.

Ранее мы собрали открытки и поздравления ко Дню защитника Украины.